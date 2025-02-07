مخاوف من كارثة بيولوجية تهدد العالم

وقال منظمة العالمية في جمهورية الديمقراطية، بوريما هاما سامبو، اليوم الجمعة، إنه تم تأمين الوقود للمختبر البيولوجي.وأضاف رداً على سؤال بهذا الصدد، أن انقطاع التيار الكهربائي أثار مخاوف من تسرب فيروسات خطيرة.وأكد سامبو أن الغرف التي تحتوي على سلالات فيروسية مثل إيبولا، وماربورغ، وجدري القرود، وكوفيد-19 أُغلقت تلقائياً، مؤكداً عدم وجود خطر حالي للتسرب، وأن آمنا.