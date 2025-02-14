توقف قلبه.. إنقاذ حياة معتمر في صحن الكعبة

وقالت الهيئة في بيان الجمعة، أن "الفرق الإسعافية نجحت في إعادة النبض للمعتمر في صحن الطواف بالحرم المكي أثناء تأديته مناسك العمرة خلال دقيقتين".وأشار البيان، إلى "تلقي مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي تلقى بلاغا يفيد بوجود معتمر في الخامس من العمر فاقدا للوعي وفي حالة إغماء بصحن الطواف، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية بالحرم لموقع المريض، وتبين بعد الكشف أن حالته توقف قلب وتنفس".وذكرت أنه "وفقا للبروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في الحال باستخدام جهاز الضغطات الصدرية "اللوكس" (LUCAS) وتركيب جهاز الصدمات الكهربائية (AED) المتوفر في ضمن مبادرة "ومن أحياها" حتى عاد النبض للمريض، ليتم نقله إلى منشأة طبية لمتابعة حالته وتلقي الرعاية اللازمة".