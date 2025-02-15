إليك الأطعمة التي تساعد في تحسين البصر

ووفقا لهما، لا توجد أطعمة قادرة على علاج أمراض العيون، بيد أن بعضها يتميز بخصائص وقائية مفيدة، مثل:الكرنب (الملفوف) الذي هو مصدر مهم لمضادات الأكسدة-اللوتين وزياكسانثين، يبطئ عملية الشيخوخة ويوقف تطور الأمراض، مثل البقع الصفراء والضمور البقعي التنكسي.الفستق، ومكسرات وبذور أخرى مصدر مهم لفيتامين В6 الذي يساعد على إزالة تشنجات عضلات العينين وإجهاد العينين.زيت عباد الشمس، يعتبر هذا الزيت مصدرا رئيسيا لفيتامين Е في النظام الغذائييحارب هذا الفيتامين الجذور الحرة، ويلعب دورا مهما في عملية تجدد الخلايا.ومن جانبه يشير ميخائيل كونوفالوف أخصائي طب وجراحة إلى أن الفلفل الحلو يحمي البصر من مرض خطير لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.