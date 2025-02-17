تحول كبير في سيري.. ما هي الهواتف المستفيدة؟

نيوز – منوعات

حصلت سيري على مظهر جديد ودعم للذكاء الاصطناعي من أبل، لكن لسوء الحظ، لا يمكن لجميع الهواتف الإستفادة من ذلك.

وربما رأيت مظهر "سيري" الجديد يتوهج في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن قوس قزح من الألوان يلف حواف شاشة آيفون عند استدعاء المساعد الافتراضي.

ولكن هل لا يزال جهاز آيفون يعرض نفس كرة سيري المألوفة في أسفل الشاشة، حتى في ظل نظام التشغيل iOS 18.3؟

توافق الهواتف

قد تعتقد أن الأمر سخيف لإعطائه الأولوية، لكن المظهر الجديد لسيري ليس مجرد تغيير تجميلي، فهو يأتي كجزء من ميزات Apple Intelligence الذي يتضمن أيضًا ملخصات الإشعارات وGenmoji وأداة التنظيف في Photos.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه للحصول على ميزات "سيري" الجديدة يجب أن يتمكن هاتفك من تشغيل Apple Intelligence.

ونظرًا لأن الكثير من عمليات حساب تتم على الجهاز، فإن عددًا قليلًا فقط من النماذج يمكنها تشغيل التقنيات الجديدة، ومن بينها آيفون 15 برو و15 برو ماكس وآيفون 16 العادي و16 بلس و16 برو و16 برو ماكس.

كما سيتم تشغيل Apple Intelligence أيضًا على أجهزة Mac وiPad التي تحتوي على معالجات من سلسلة M، بالإضافة إلى أحدث iPad Mini الذي يعمل بشريحة A17 Pro.

وإذا كان لديك أي من هذه النماذج، فسترى المظهر الجديد اللامع عند استدعاء سيري.

إعدادات لغة سيري

حاليًا، لا يتوفر Apple Intelligence في جميع أنحاء العالم يستخدم نماذج اللغة الإنقليزية فقط.

لذلك، إذا كنت تريد الإستفادة من ميزات سيري الجديدة، أول ما يجب أن تفعله هو الدخول إلى إعدادات سيري، وتعيين اللغة الإنقليزية.

وبالطبع، سيتوفر دعم لغات أخرى في وقت لاحق من هذا العام تشمل الصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية.