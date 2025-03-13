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دراسة فعالة لفقدان الوزن وحرق الدهون دون اضرار
منوعات
2025-03-13 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية
نيوز ـ منوعات
أظهرت دراسة جديدة أن تمارين رياضية محددة قد تساعد في فقدان الوزن بشكل فعال، حيث يمكن أن يخسر الفرد 3.175 كغ من وزنه في غضون 10 أسابيع فقط.
وكشف الباحثون أن ممارسة عدد من التمارين المائية لمدة ساعة بانتظام، مثل الزومبا واليوغا وحتى الركض في الماء، تؤدي إلى انخفاض الوزن وكذلك محيط الخصر بمقدار 3 سم.
وتتمثل فائدة هذه التمارين في أن الماء يضيف مقاومة إضافية، ما يزيد من حرق السعرات الحرارية ويؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر، كما يساعد الماء في تقليل الضغط على المفاصل مثل الركبتين والكاحلين، ما يقلل من خطر الإصابات، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من السمنة.
وأكد الباحثون من جامعات في
كوريا
والصين، الذين تابعوا نحو 300 مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما، أن التمارين تحت الماء كانت فعّالة بشكل خاص لدى النساء فوق سن 45 عاما.
وشملت الدراسة جمع نتائج 10 تجارب سريرية من دول مختلفة، مثل
ماليزيا
والبرازيل والهند والولايات المتحدة وهولندا، لتحليل تأثير التمارين المائية في إنقاص الوزن.
وشارك جميع المشاركين، الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، في برنامج لياقة بدنية مائي استمر من 6 إلى 12 أسبوعا. وتضمن البرنامج حضور 2-3 حصص تدريب مائي أسبوعيا، من بينها الزومبا المائية والتدريب على جهاز المشي تحت الماء.
وأظهرت النتائج أن المشاركين فقدوا ما معدله 2 كغ في أقل من 10 أسابيع، بينما أولئك الذين استمروا في ممارسة التمارين لمدة 10 أسابيع أو أكثر فقدوا ما معدله 3 كغ.
وأوضح جونغتشول بارك، الباحث في جامعة بوكيونغ بكوريا، أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد أن التمارين تحت الماء قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تُمارس على اليابسة.
وفي دراسة سابقة أجريت في بولندا عام 2017، تبين أن النساء ذوات الوزن الزائد فقدن ما معدله 3.4 كغ بعد 6 أشهر من التمارين تحت الماء.
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