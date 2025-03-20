واحيا المؤمنون في مرقد عليه السلام بالنجف ليلة الجرح والتي تستمر حتى ساعات الفجر، حيث موعد وقوع الضربة التي طالت هامة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب "ع" خلال صلاة الفجر ليلة الـ18 على 19 رمضان عام 40 للهجرة.ترتبط عملية استشهاد عليه السلام والتي وقعت بعد 3 أيام من يوم الجرح أي في 21 رمضان، بتاريخ معقد من الفتن والتشظي الفكري والسياسي ونكث العهود والبيعة وغيرها من الإشكاليات التي رافقت أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان ثم مقتله وما تلاها من تولي عليه السلام الخلافة ثم حرب الجمل وحرب صفين مع معاوية ابن ابي سفيان، الذي رفض مبايعة "ع" لحين القصاص من قتلة عثمان، فيما شدد "ع" على انه "لا قصاص من قتلة عثمان قبل البيعة"، حيث كان يهدف الامام "ع" لاستتباب الامر بيديه كاملا على كافة الامصار الإسلامية قبل الشروع بالقصاص وما قد ترافقه من فتنة، خصوصًا وان من شارك بقتل عثمان الكثير من من امصار مختلفة والذين اصبحوا فيما بعد ضمن جيش "ع".بدأت أسباب اغتيال "ع" قبل 3 أعوام من موعد الاغتيال، وتحديدًا في عام 37 للهجرة خلال معركة صفين بين جيش "ع" في الكوفة، وجيش معاوية ابن ابي سفيان في الشام، نتيجة خلاف "البيعة والقصاص"، حيث بعد معركة استمرت حوالي 8 اشهر، اتفق الطرفان على "التحكيم" عندما رفع جيش معاوية القران على سنان الرمح مطالبين بالتحكيم او الاحتكام الى القران الكريم، فوافق عليه السلام للاحتكام الى القران والمناظرة والتوافق على انتهاء القتال ويبقى معاوية على الشام وعلي "ع" على الكوفة.من هنا نشأت فرقة الخوارج التي ستقتل الامام عليه "ع" فيما بعد، حيث كان من قتل "عبد الرحمن بن ملجم" والخوارج عمومًا، ضمن جيش "ع"، يقاتلون معه ضد معاوية، حيث نشب الخلاف الفكري من هنا، حيث رفض هؤلاء "التحكيم"، وقالوا ان "الحكم الا لله"، ولا يجوز إعطاء حكم الله للرجال، ويقصدون أن حكم الله واضح، ولا يجوز ان يتفقه فيه المتناظرون فيما بينهم وتحديدا عبد الله بن عباس من طرف جيش "ع"، وعمرو ابن العاص من طرف جيش معاوية في التحكيم، وارادوا مواصلة القتال ضد معاوية حتى مبايعة "ع"، أي انهم يرون ان معاوية وجيشه "فئة باغية"، لانها قاتلت "خليفة المسلمين" وولي الامر علي "ع"، واعتبروا ان القبول بالتحكيم، هو خروج عن حكم الله.خرج حوالي 12 الفا من جيش "ع"، واسسوا فريقهم الذي عرف لاحقا بالخوارج، وحاربهم "ع" في معركة النهروان، كما نها عن قتالهم بعده، وبعد ذلك، قام الخوارج بانتداب 3 اشخاص منهم وهم، عبد الرحمن بن ملجم المرادي لاغتيال "ع"، والبرك بن عبد الله التميمي، لاغتيال معاوية، وعمرو بن بكير التميمي لاغتيال عمرو بن العاص، لكن لم ينجح سوى بن ملجم في اغتيال "ع"، فيما فشل الاخران.وهكذا، "تهدمت اركان الهدى" في ذلك الفجر، لكن "ع"، قد فاز فيها كما قال فور ضرب هامته اثناء الصلاة: "فزت ورب الكعبة".