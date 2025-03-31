بعد وفاة الفنانة ايناس النجار.. احذر هذه العلامات

وكتبت أسرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي : "إنا لله وإنا إليه راجعون" في ذمة الله.وكانت حالة الفنانة التونسية قد تدهورت فجأة بدون سابق ، على الرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها سوار وبعض صديقاتها بالقاهرة، وتتابع أحدث أعمالها الحلانجي بطولة الفنان .دخلت النجار في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى توفت اليوم.وطلب عدد من زملاء الفنانة من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة خلال الأسبوع الأخير من رمضان.كيف يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة؟مرض التهاب المرارة الذي توفيت به الفنانة إيناس النجار هو عبارة تهيج يصيب المرارة.والمرارة عضوٌ صغير على شكل الكمثرى يقع على الجانب الأيمن من البطن تحت الكبد بحسب ما نشره موقع Line.وتتحمل المرارة مسؤولية إنتاج السائل الذي يهضم الطعام وهو يشبه المادة الحارقة ويُسمى هذا السائل العصارة الصفراوية وتفرغ المرارة العصارةَ الصفراوية في الأمعاء الدقيقة.قد يصاب الشخص بحصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة الإصابةَ بالتهاب المرارة، مما يؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية التي يمكن أن تُسبب الالتهاب.يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات خطرة، مثل تمزُّق المرارة في حال عدم علاجه وقد تهدد تلك الأعراض الحياة، كما في حالة إيناس النجار.يشمل التهاب المرارة عدة أعراض، قد تتشابه مع أمراض أخرى لذلك ينصح الأطباء بضرورة مراجعة طبيب إذا شعرت بأي واحدة منها.1- ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من منطقة البطن أو وسط البطن لأنها محيط امتداد التهاب المرارة.2- ألم يمتد إلى الكتف اليمنى أو الظهر وذلك لأن تضخم المرارة والتهابها يضغط على الكبد مما يسبب ألاماً في الظهر كما يضغط على القفص الصدري مسبباً ألاماً في الكتف.3- ألم في منطقة البطن عند لمسها.4- الغثيان.5- القيء المستمر.6- ارتفاع درجة حرارة الجسم وتغير لون الجلد.متى يصبح استئصال المرارة ضرورة لإنقاذ الحياة؟المرارة عضو حيوي في عملية الهضم ولكن للأسف قد يؤدي انفجار المرارة إلى الوفاة.في حالات معينة مع الأعراض أو عدم التعامل مع المريض بشكل سريع، تنفجر المرارة وتبدأ الصفراء في التدفق إلى تجويف البطن مما يتسبب في حدوث التهابات شديدة.ويؤدي عدم التدخل الجراحي واستئصال المرارة، إلى مضاعفات قاتلة، لذلك يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى للعلاج الطارئ.نصائح للوقاية من مشاكل المرارة وتجنب المضاعفات القاتلة:1- الحرص على تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة ومنها المقليات والتي تزيد من حجم المرارة.2- تناول الخضروات الغنية بالألياف الغذائية والتي تساعد في منع تكوين الحصوات وأيضا تناول الفواكه والحبوب الكاملة.3- تناول كمية كافية من الماء وهو ما يساعد في التخفيف من كثافة السوائل في المرارة ومنع تكوين الحصوات.4- يجب الامتناع عن التدخين، حيث إن التدخين يزيد من خطر تكوين حصوات المرارة ويسبب خللاً في إنتاج السوائل.6- تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم لأنها ترهق المرارة في الهضم وتضعف من كفاءتها.