Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال متهم سرق مجمعا تجاريا في الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد وفاة الفنانة ايناس النجار.. احذر هذه العلامات

منوعات

2025-03-31 | 10:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد وفاة الفنانة ايناس النجار.. احذر هذه العلامات
3,247 شوهد

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة إيناس النجار، صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية مفاجئة.

وكتبت أسرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون" إيناس النجار في ذمة الله.

وكانت حالة الفنانة التونسية قد تدهورت فجأة بدون سابق إنذار، على الرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها سوار النجار وبعض صديقاتها بالقاهرة، وتتابع أحدث أعمالها الحلانجي بطولة الفنان محمد رجب.

دخلت إيناس النجار في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى توفت اليوم.

وطلب عدد من زملاء الفنانة من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة خلال الأسبوع الأخير من رمضان.

كيف يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالوفاة؟

مرض التهاب المرارة الذي توفيت به الفنانة إيناس النجار هو عبارة تهيج يصيب المرارة.

والمرارة عضوٌ صغير على شكل الكمثرى يقع على الجانب الأيمن من البطن تحت الكبد بحسب ما نشره موقع health Line.

وتتحمل المرارة مسؤولية إنتاج السائل الذي يهضم الطعام وهو يشبه المادة الحارقة ويُسمى هذا السائل العصارة الصفراوية وتفرغ المرارة العصارةَ الصفراوية في الأمعاء الدقيقة.

قد يصاب الشخص بحصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة الإصابةَ بالتهاب المرارة، مما يؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية التي يمكن أن تُسبب الالتهاب.

يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات خطرة، مثل تمزُّق المرارة في حال عدم علاجه وقد تهدد تلك الأعراض الحياة، كما في حالة إيناس النجار.

يشمل التهاب المرارة عدة أعراض، قد تتشابه مع أمراض أخرى لذلك ينصح الأطباء بضرورة مراجعة طبيب إذا شعرت بأي واحدة منها.

1- ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من منطقة البطن أو وسط البطن لأنها محيط امتداد التهاب المرارة.

2- ألم يمتد إلى الكتف اليمنى أو الظهر وذلك لأن تضخم المرارة والتهابها يضغط على الكبد مما يسبب ألاماً في الظهر كما يضغط على القفص الصدري مسبباً ألاماً في الكتف.

3- ألم في منطقة البطن عند لمسها.

4- الغثيان.

5- القيء المستمر.

6- ارتفاع درجة حرارة الجسم وتغير لون الجلد.

متى يصبح استئصال المرارة ضرورة لإنقاذ الحياة؟

المرارة عضو حيوي في عملية الهضم ولكن للأسف قد يؤدي انفجار المرارة إلى الوفاة.

في حالات معينة مع تجاهل الأعراض أو عدم التعامل مع المريض بشكل سريع، تنفجر المرارة وتبدأ الصفراء في التدفق إلى تجويف البطن مما يتسبب في حدوث التهابات شديدة.

ويؤدي عدم التدخل الجراحي واستئصال المرارة، إلى مضاعفات قاتلة، لذلك يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى للعلاج الطارئ.

نصائح للوقاية من مشاكل المرارة وتجنب المضاعفات القاتلة:

1- الحرص على تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة ومنها المقليات والتي تزيد من حجم المرارة.

2- تناول الخضروات الغنية بالألياف الغذائية والتي تساعد في منع تكوين الحصوات وأيضا تناول الفواكه والحبوب الكاملة.

3- تناول كمية كافية من الماء وهو ما يساعد في التخفيف من كثافة السوائل في المرارة ومنع تكوين الحصوات.

4- يجب الامتناع عن التدخين، حيث إن التدخين يزيد من خطر تكوين حصوات المرارة ويسبب خللاً في إنتاج السوائل.

6- تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم لأنها ترهق المرارة في الهضم وتضعف من كفاءتها.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

ايناس

النجار

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-03-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-31
Play
31-03-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
Play
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
Play
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-03-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-31
Play
31-03-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
Play
نشرة ٣١ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-31
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
Play
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
Play
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
Play
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
Play
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
Play
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
Play
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
Play
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
Play
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
Play
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
Play
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
Play
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
اخترنا لك
تعاني من الأرق بعد رمضان؟.. طرق فعالة لاستعادة نظام نومك
16:10 | 2025-03-31
"الأكل الواعي" بعد رمضان.. كيف تدرّب دماغك على مقاومة الإفراط؟
06:12 | 2025-03-31
كروم في أزمة أمنية.. مستخدموه ضمن ضحايا التجسس
11:24 | 2025-03-30
أثناء زلزال ميانمار.. ممرضتان تنقذان أطفالًا حديثي الولادة (فيديو)
09:23 | 2025-03-30
بعد فضيحة سيغنال.. إليك تطبيق المراسلة الأكثر أمانًا
04:53 | 2025-03-29
الكشف عن بطارية تعمل مدى الحياة
04:25 | 2025-03-29
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.