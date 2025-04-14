إليكم مخاطر محتملة لاستخدام العدسات اللاصقة

وتقول بافلوفا: "تكمن الخطورة الرئيسية في كون العدسات اللاصقة أجساما غريبة عن العين. عند عدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أو اتباع إرشادات الاستخدام الصحيح، قد تسبب التهابات وأمراضا في العين، فغالبا ما يتم التعامل مع العدسات بأيدي غير نظيفة عند إخراجها من العبوة، مما يؤدي إلى انتقال الميكروبات إلى المنطقة الواقعة بين العدسة وسطح العين، وبالتالي تطور التهابات في القرنية والملتحمة".وتضيف: "يمتنع استخدام العدسات اللاصقة في حالات:أمراض العين الالتهابية (مثل التهاب الملتحمة، التهاب القرنية، التهاب الجفن)نوبات الحساسية الشديدةالأمراض المزمنة في سطح العينويجب استشارة الطبيب المختص قبل استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في الرؤية أو أمراض القرنية".وتحذر الخبيرة: "ينبغي تجنب ارتداء العدسات اللاصقة في الحالات التالية:أثناء الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسيةعند وجود التهابات في البلعوم الأنفيعند السباحة في المسابح أو المياه المفتوحةحيث تزداد احتمالية انتقال العدوى إلى العين في هذه الظروف".وتؤكد بافلوفا على ضرورة اختيار العدسات اللاصقة واستخدامها تحت إشراف طبيب عيون مختص، مع المتابعة الدورية. وتشرح: "يسمح فحص المرضى باستخدام مجهر القرنية بالكشف المبكر عن أي مشكلات، وتحديد نوع العدسات المناسبة، ومدة الاستخدام الآمن، ونظام العناية بها، بما يتناسب مع الخصائص الفردية لكل مريض".