حياة خارج الأرض.. دليل يثير الدهشة

خلال تحليل الغلاف الجوي لهذا الكوكب باستخدام تلسكوب (JWST)، تم رصد جزيئات كيميائية لا تُنتَج على الأرض إلا من خلال كائنات حية دقيقة، مثل العوالق النباتية والبكتيريا.رصد الفريق جزيئات مثل ثنائي ميثيل الكبريتيد (DMS) وثنائي ميثيل ثاني الكبريتيد (DMDS)، وهما من المركبات المرتبطة عادةً بالنشاط البيولوجي على الأرض.وقد أعرب مادوسودان، قائد الفريق، عن دهشته من الكمية الهائلة لهذا الغاز في الغلاف الجوي للكوكب.وبحسب الفريق، لا تزال النتائج في مرحلة مبكرة، لكنها "الأكثر وعدًا" حتى الآن. وتبلغ نسبة اليقين العلمي الحالية 3 (99.7%)، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ1 سيجما فقط في دراسة سابقة قبل 18 شهرًا.ومع ذلك، يشدد العلماء على ضرورة الوصول إلى 5 سيجما (99.9999%)، وهي الدرجة المقبولة في الأوساط العلمية لتأكيد الاكتشافات.احتمالات غير بيولوجية قيد الدراسةالباحثون لا يستبعدون وجود تفسيرات غير بيولوجية، مثل تفاعلات كيميائية أو جيولوجية نادرة قد تُنتج هذه المركبات. ولذلك، بدأ التعاون مع مختبرات أخرى لاختبار إمكانية إنتاج هذه الجزيئات بطرق غير حيوية.معلومات حول الكوكبK2-18b.. كوكب يفوق الأرض حجمًا ومسافةحجم الكوكب: 2.5 ضعف حجم الأرضالبعد عن الأرض: 124 سنة ضوئية (حوالي 700 تريليون ميل)يدور حول نجم قزم أحمر صغيريُحتمل أن يحتوي على محيط سائل تحت غلافه الجويماذا بعد؟وفقًا للعلماء، من المتوقع أن يتم جمع المزيد من البيانات خلال العامين المقبلين، وقد يكون ذلك كافيًا لتأكيد أو نفي وجود حياة على الكوكب.