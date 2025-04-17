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حياة خارج الأرض.. دليل يثير الدهشة

منوعات

2025-04-17 | 09:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حياة خارج الأرض.. دليل يثير الدهشة
760 شوهد

اكتشف علماء الفلك من جامعة كامبريدج، أدلة أولية تشير إلى احتمال وجود حياة على كوكب خارجي يُدعى K2-18b، يدور حول نجم على بُعد 124 سنة ضوئية من الأرض.

خلال تحليل الغلاف الجوي لهذا الكوكب باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، تم رصد جزيئات كيميائية لا تُنتَج على الأرض إلا من خلال كائنات حية دقيقة، مثل العوالق النباتية والبكتيريا.

رصد الفريق جزيئات مثل ثنائي ميثيل الكبريتيد (DMS) وثنائي ميثيل ثاني الكبريتيد (DMDS)، وهما من المركبات المرتبطة عادةً بالنشاط البيولوجي على الأرض.

وقد أعرب البروفيسور نيكو مادوسودان، قائد الفريق، عن دهشته من الكمية الهائلة لهذا الغاز في الغلاف الجوي للكوكب.

وبحسب الفريق، لا تزال النتائج في مرحلة مبكرة، لكنها "الأكثر وعدًا" حتى الآن. وتبلغ نسبة اليقين العلمي الحالية 3 سيجما (99.7%)، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ1 سيجما فقط في دراسة سابقة قبل 18 شهرًا.

ومع ذلك، يشدد العلماء على ضرورة الوصول إلى 5 سيجما (99.9999%)، وهي الدرجة المقبولة في الأوساط العلمية لتأكيد الاكتشافات.

احتمالات غير بيولوجية قيد الدراسة
الباحثون لا يستبعدون وجود تفسيرات غير بيولوجية، مثل تفاعلات كيميائية أو جيولوجية نادرة قد تُنتج هذه المركبات. ولذلك، بدأ التعاون مع مختبرات أخرى لاختبار إمكانية إنتاج هذه الجزيئات بطرق غير حيوية.

معلومات حول الكوكب
K2-18b.. كوكب يفوق الأرض حجمًا ومسافة

حجم الكوكب: 2.5 ضعف حجم الأرض

البعد عن الأرض: 124 سنة ضوئية (حوالي 700 تريليون ميل)

يدور حول نجم قزم أحمر صغير

يُحتمل أن يحتوي على محيط سائل تحت غلافه الجوي

ماذا بعد؟
وفقًا للعلماء، من المتوقع أن يتم جمع المزيد من البيانات خلال العامين المقبلين، وقد يكون ذلك كافيًا لتأكيد أو نفي وجود حياة على الكوكب.
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