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دراسة تكشف علامات الإصابة بسرطان الجلد
منوعات
2025-04-26 | 02:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
258 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
تظهر على الجلد بقع داكنة صغيرة يظنها البعض شامات أو تصبغات جلدية عادية، لكنها في الحقيقة قد تكون مؤشرا على نوع خبيث من سرطان الجلد. لذلك، يعد تجاهلها خطرا على
الصحة
.
علق كونيل بيريت، استشاري الأمراض الجلدية في
مستشفى جامعة
لندن
، قائلا:
"عادة ما يكتشف المرضى إصابتهم بسرطان الجلد مصادفة أثناء زيارتهم لعيادة الأمراض الجلدية، عندما يلاحظون ظهور بقع جلدية تشبه الشامات. وعند فحص هذه البقع من قبل الاختصاصي، يتم تشخيصها في بعض الحالات على أنها أورام جلدية خبيثة."
وأضاف بيريت:
"هناك علامات تحذيرية تستدعي الفحص الفوري، منها:
1ـ ظهور حكة أو ألم في المنطقة المصابة
2ـزيادة حساسية البقعة الجلدية
3ـ خروج إفرازات دموية أو سوائل أخرى من الشامة
هذه التغيرات قد تشير إلى تحولات خبيثة في الخلايا، مما يستلزم مراجعة طبية عاجلة دون أي تأخير."
وأكّد الدكتور بيريت: "إذا تجاوز
قطر
الشامة 7 ملم، فلا بد من فحصها فورا من قبل طبيب الجلدية المختص. فكلما كَبُر حجم الشامة، ازداد خطر تحوّلها إلى ورم خبيث.
كما شدّد على أهمية مراقبة الخصائص التالية للشامات:
اللون: أي تغيّر من اللون البني إلى الأسود أو الأحمر أو الأبيض أو الأزرق يُعد إنذارا خطرا.
الشكل: الحواف غير المنتظمة أو غير المتماثلة قد تدل على خباثة الشامة.
التطوّر: أي زيادة سريعة في الحجم أو سماكة الشامة.
ويجب عدم الاستهانة بأي من هذه العلامات، فسرطان الجلد من الأورام العدوانية التي قد تنتشر إلى الأعضاء الداخلية وتُهدّد الحياة إذا لم تُكتشف مبكراً."
وأشار إلى أن سرطان الجلد لا يظهر على جلد الوجه أو البطن والظهر أو الأطراف فقط، فقد يظهر أحيانا على مناطق أخرى من الجسم، مثل فروة الرس وعلى الأظافر وعلى باطن القدم وراحة اليدين، لذا يجب الانتباه لأية أعراض غير طبيعية قد تظهر على الجلد في أي منطقة من الجسم.
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