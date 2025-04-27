السر بالسبانخ.. طباخ الملكة إليزابيث يكشف سر صحتها الجيدة حتى وفاتها

وكانت من بين وجباتها البسيطة التي تحب تناولها في الغداء، سمك مشوي على طبقة من السبانخ المطبوخ.ووفقًا لخبراء ، فإن هذا الطبق لا يعد فقط خفيفًا وصحيًا، بل غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة العامة، خاصة مع تقدم العمر.ويعتبر مزيج والسبانخ مزيجًا مفيدًا للغاية، حيث أن السمك يحتوي على أحماض دهنية أساسية لصحة الدماغ والقلب، بينما السبانخ غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية مثل المغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ك وفيتامين أ.يُعد السبانخ المجمد من أفضل الطرق لحفظ الفوائد الغذائية لهذه الخضروات، حيث يحافظ التجميد على قيمتها الغذائية أكثر من السبانخ الطازج، الذي قد يفقد ما يصل إلى 75% من فيتامين سي أثناء النقل والتخزين.ويُظهر هذا الطبق البسيط تفضيل للأطعمة الصحية التي تدعم قوتها وصحتها، بدلاً من الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة.وعلى الرغم من أن الملكة لم تكن من محبي الأطعمة المتنوعة، إلا أن نظامها الغذائي تم اختياره بعناية لضمان الحفاظ على طاقتها وصحتها طوال حياتها.كما أشار الطهاة السابقون في القصر ، مثل ماكجريدي، إلى أن الملكة كانت تفضل الوجبات البسيطة التي تعكس اهتمامها بنمط الحياة الصحي، في حين أن زوجها الأمير كان له ذوق مختلف وأكثر جرأة في اختيار الطعام.