العالم يودع سكايب " Skype"

وأوضحت الشركة أن "سكايب لن يكون متاحًا اعتبارًا من اليوم 5 أيار".وفي دفاعها عن نفسها، تقول إن "هذه الخطوة تهدف إلى الترويج لـTeams".وجاء في منشور المدونة الرسمي: "لتبسيط المجانية للمستهلكين، بما يسمح لنا بالتكيف بسهولة أكبر مع احتياجاتهم، سنوقف سكايب في ايار 2025 للتركيز على Microsoft Teams (المجاني)، منصة الاتصالات والتعاون الحديثة لدينا."وأعلنت مايكروسوفت أن "اليوم هو آخر يوم عمل لسكايب، حيث يشكل هذا جزءًا من استراتيجية الشركة لتبسيط خدمات الاتصالات والتركيز على Microsoft Teams كمنصة مركزية للتفاعلات الشخصية والجماعية، مع قرارها بتوحيد عروضها، تهدف مايكروسوفت إلى إنشاء مركز اتصالات موحد وحديث".وعقب هذا الإعلان، أوقفت مايكروسوفت أيضًا بيع خدمات سكايب المدفوعة للمستخدمين الجدد، بما في ذلك رصيد سكايب وباقات .ومع ذلك، يمكن للمشتركين الحاليين الاستمرار في استخدام خدماتهم حتى نهاية دورة الفوترة الحالية، وسيظل أي رصيد متبقٍ متاحًا حتى بعد إيقاف المنصة، بالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ المستخدمون المدفوعون بإمكانية الوصول إلى لوحة اتصال سكايب، إما عبر سكايب الإلكترونية أو مباشرةً من خلال مايكروسوفت تيمز. ولكن بمجرد انتهاء هذه الفترة، سيتعين عليك توديع سكايب.ولضمان انتقال سلس، منحت مايكروسوفت المستخدمين مهلة من فبراير حتى ايار 2025 للانتقال إلى تيمز، خلال هذه الفترة، سيتم توفير الدعم والموارد اللازمة للمساعدة في عملية الانتقال.وسيكون الانتقال من Skype إلى Teams سهلاً ومباشرًا، حيث يتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Skype الحالية، وسيتم نقل جهات الاتصال والمحادثات وسجلات المكالمات تلقائيًا، وتشير مايكروسوفت إلى أن Teams يتضمن جميع ميزات Skype الأساسية، مع تحسينات إضافية مثل دمج وأدوات المجتمع.بدائل Skypeوعند الحديث عن بدائل Skype، يتبادر إلى الذهن بالطبع Microsoft Teams، ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في الاستمرار مع مايكروسوفت، فإليك بعض أفضل البدائل التي يمكنك تجربتها:Google Meetمن المزايا الواضحة لـ Google Meet أنه مجاني للاستخدام مع حساب Google قياسي. نظرًا للاستخدام الواسع لخدمات Google، يمتلك معظم المستخدمين حسابًا بالفعل، مما يجعل استخدام المنصة أمرًا سهلًا ومريحًا، ويدعم Google Meet مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، ومشاركة الشاشة، وتسجيل الاجتماعات، بالإضافة إلى ميزات أخرى، ومع ذلك، فإن أحد قيود الخطة المجانية هو أن الاجتماعات التي تضم أكثر من ثلاثة مشاركين تقتصر على 60 دقيقة فقط.مع الاشتراك المدفوع، يوفر Google Meet مدة مكالمات أطول (تصل إلى 24 ساعة)، ويستضيف اجتماعات أكبر، بالإضافة إلى ميزات متقدمة أخرى من Gemini AI.Zoomمنصة أخرى شائعة الاستخدام لمؤتمرات الويب، تشتهر Zoom بمجموعة ميزاتها العملية. تسمح بمشاركة ما يصل إلى 100 مشارك في الجلسة الواحدة، وتدعم خيارات الدردشة العامة والخاصة، يمكن للمستخدمين التعاون باستخدام أدوات مثل مشاركة الشاشة، والسبورة البيضاء الافتراضية، ووظائف تدوين الملاحظات، كما يتوفر لهم خيار تسجيل الاجتماعات وعرض نصوصها المكتوبة لاحقًا.ومع ذلك، يفرض الإصدار المجاني حدًا أقصى لمدة الاجتماعات قدره 40 دقيقة، مما قد يكون مقيدًا، لعقد جلسات أطول دون انقطاع، يجب على المستخدمين الترقية إلى باقة مدفوعة، تبدأ من 1147 روبية هندية شهريًا. يمكن للمشتركين أيضًا الوصول إلى Zoom AI Companion، الذي يوفر ملخصات الاجتماعات ويمكّن المستخدمين من الاستعلام عن المعلومات من النصوص.Slackوليس بالضرورة الخيار الأمثل لاستضافة اجتماعات كبيرة مُرتبة مسبقًا، ولكنه يتميز بلقاءات سريعة وعفوية ضمن محادثات الفريق. تتيح ميزة "التجمع" لأعضاء الفريق الانتقال بسلاسة من المراسلة إلى مكالمة صوتية أو مرئية عادية مباشرةً من داخل قناة أو دردشة، بالنسبة لمستخدمي النسخة المجانية، يقتصر "التجمع" على مشاركين اثنين فقط، مع ذلك، فإن الترقية إلى باقة مدفوعة، تتيح لك عقد اجتماعات جماعية تضم ما يصل إلى 50 مشاركًا.