مصر.. اكتشاف 3 مقابر جديدة لكبار رجال الدولة

وأصدرت بيانا نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيه ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هذا الكشف بأنه “إضافة مهمة للتراث الأثري المصري”، مؤكداً أن الفريق سيواصل أعمال التنظيف والدراسة للنقوش الأثرية لتحديد هويات أصحاب المقابر بدقة ونشر النتائج علمياً.من جانبه، أشاد ، وزير السياحة والآثار المصري، بالاكتشاف، واصفاً إياه بـ”الإنجاز العلمي الذي يعزز مكانة كوجهة سياحية ثقافية عالمية”، مشيراً إلى أن هذه المقابر ستجذب عشاق الآثار بفضل قيمتها التاريخية والفنية الفريدة.وكشفت الدراسات الأولية أن المقبرة الأولى تعود لـ”آمون إم إبت”، أحد كبار الموظفين في معبد آمون خلال عصر الرعامسة، وتتضمن مناظر جنائزية متضررة تصور تقديم القرابين وحمل الأثاث الجنائزي.