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يحسن سكر الدم ويحمي الإنسان من أمراض خطيرة.. فوائد مذهلة للوز
منوعات
2025-05-31 | 11:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,108 شوهد
يعد اللوز مصدراً غنياً بالفوائد الصحية للجسم، ويمكن لتناوله أن يحمي الإنسان من أمراض خطيرة وفق موقع "
فيري
ويل هيلث" الطبي.
ويوفر اللوز عدة فوائد صحية مذهلة، وهي:
خفض مستويات
الكوليسترول
قد تُساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المُشبعة الموجودة في اللوز على الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك.
ويرتبط ارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو "LDL" بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويُوصي المتخصصون بتناول نحو 45 غراماً من اللوز يومياً لتوفير الحماية المُثلى.
يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
تشير بعض الأبحاث إلى أن اللوز قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. ويعتقد الباحثون أن الكميات الكبيرة من المواد الكيميائية النباتية في اللوز توفر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، التي يمكن أن تحمي من بعض أنواع
السرطان
.
ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من اللوز والجوز والفول
السوداني
كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بـ3 مرات. وأشارت أبحاث أخرى إلى أن تناول 28 غراماً من المكسرات يومياً يرتبط بانخفاض في وفيات السرطان بنسبة 21 في المائة.
يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
يمكن أن يساعد اللوز في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضارّ.
وتشير بعض الدراسات إلى أن اللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تحسن أيضاً وظائف الأوعية الدموية، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.
يُنظّم سكر الدم
اللوز منخفض الكربوهيدرات وغني بالبروتين، ما يجعله خياراً جيداً لمرضى السكري. وتشير بعض الأبحاث إلى أن محتوى اللوز العالي من المغنسيوم قد يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
ووجدت إحدى الدراسات أن الشباب المُعرّضين لخطر الإصابة بالسكري، الذين تناولوا 56 غراماً من اللوز يومياً لمدة 12 أسبوعاً، قد انخفض لديهم مستوى الهيموغلوبين السكري، وهو مقياس لضبط سكر الدم.
يُساعد في
إدارة الوزن
ثَبُتَ أن اللوز يُخفّض مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر. كما وجدت إحدى الدراسات أن تناول اللوز يُمكن أن يُسيطر على الجوع، حيث تناول الأشخاص الذين حصلوا على وجبة خفيفة من اللوز في
منتصف
الصباح كميات أقل من الطعام على الغداء والعشاء، حيث أدى تناول اللوز إلى الشعور بالشبع طوال اليوم.
يُحسّن صحة العظام
اللوز غني بالكالسيوم، الذي يدعم صحة العظام والأسنان. ويُعدّ اللوز خياراً جيداً لمن يرغبون في زيادة تناولهم للكالسيوم ولكنهم لا يستطيعون تحمّل أسعار منتجات الألبان عالية الكالسيوم.
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