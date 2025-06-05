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قبل أذان المغرب.. دعاء "عرفة" كما ورد عن الصادق الأمين محمد (ص)
منوعات
2025-06-05 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
907 شوهد
دعاء يوم عرفة يُعد من أعظم الدعوات في
الإسلام
، والنبي
محمد صلى الله
عليه وسلم وصفه بأنه أفضل الدعاء، ويُستحب الإكثار منه حتى أذان
المغرب
.
يُعتبر يوم عرفة من أعظم الأيام عند
المسلمين
، وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي
محمد صلى الله
عليه واله وسلم: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له". وتبدأ أوقات الدعاء في هذا اليوم
المبارك
منذ أذان الفجر وحتى أذان
المغرب
، ويُستحب الإلحاح بالدعاء فيه طلبًا للقبول والمغفرة.
يُستحب للمسلم في يوم عرفة أن يدعو الله بدعوات جامعة، ومنها ما يُقال لتيسير الأمور: "ربى استودعتك راحة قلبي وفرحتي ونفسي، وأسألك تسهيلًا لكل أموري، واستودعك أدعية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا الله، ويسّر لي كل أمر عسير". ومن الأدعية كذلك: "اللهم لا تخرجنا من يوم عرفة إلا وقد أصلحت حالنا، وقويت إيماننا، وأسعدت حياتنا، ويسّرت لنا كل خير، يا رب إنك على كل شيء قدير".
في هذا اليوم
العظيم
، يمكن للمسلم أن يردد من الأدعية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وواله وسلم، ومنها: "اللهم ارضني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وارضَ عني، يا الله"، و"اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم، وغفرت لهم، وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنة، يا الله"، و"اللهم اجبر بخاطري جبرًا يليق بجلال وجهك، وعظيم سلطانك".
من الأدعية المستحبة في يوم عرفة: "اللهم إنك عفو كريم تحب
العفو
فاعفُ عنا"، و"اللهم إني أسألك الستر إن عصيت"، و"اللهم لا تصرفنا من هذا اليوم إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم".
يُستحب للمسلم القيام بعدد من الأعمال في يوم عرفة، منها:
الإكثار من قول "لا حول ولا قوة إلا بالله".
الصلاة على
النبي محمد
واله.
قراءة
ما تيسر من
القرآن الكريم
.
الدعاء المتواصل، خاصة قبيل أذان المغرب.
الاستغفار المستمر.
الإكثار من الدعاء طوال اليوم.
صيام يوم عرفة لغير الحاج.
ورد عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم قوله في فضل صيام يوم عرفة: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، ومعناه أن الصيام في هذا اليوم يغفر الله به ذنوب السنة الماضية، ويكون وقاية للعبد في السنة المقبلة، بإذن الله تعالى.
ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". ويُعد هذا الدعاء من أعظم ما يُتلى في يوم عرفة، لما فيه من توحيد وتمجيد لله
عز وجل
.
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