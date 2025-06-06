فمع التحديث الأخير للتطبيق على نظام iOS، أصبح من الضروري تشغيل الإصدار 16 أو أحدث من نظام التشغيل، ما يعني أن الأجهزة التي لا يمكنها التحديث إلى iOS 16 لن تكون قادرة على تشغيل " " بعد الآن.وأطلقت شركة غوغل، المالكة لتطبيق "يوتيوب"، الإصدار 20.22.1 في 2 يونيو، دون إعلان رسمي موسّع. ويتطلب هذا الإصدار نظام iOS 16.0 أو أحدث على أجهزة "آيفون"، وiPadOS 16.0 أو أحدث على أجهزة "آيباد". وبذلك، خرجت مجموعة من الأجهزة من دائرة التوافق.الأجهزة التي لم تعد مدعومة:"آيفون 6s""آيفون 6s بلس""آيفون 7""آيفون 7 بلس"الجيل الأول من "آيفون SE"iPod Touch 7iPad Air 2iPad mini-4وهذه الأجهزة توقفت عند iOS 15 أو أقل، وبالتالي لن تتمكن من استخدام التطبيق بعد الآن.ولاقى هذا التغيير انتقادات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي. وعلّق أحد المستخدمين: "هاتفي "آيفون 6s" أصبح قديما تدريجيا"، وكتب آخر مستنكرا: "ما المشكلة في هذا الكوكب؟ لديّ "آيفون 6S!"".وفي المقابل، لجأ بعض المستخدمين إلى استخدام يوتيوب عبر متصفح "سفاري" كحل بديل.وللتحقق مما إذا كان جهازك يدعم التحديث:افتح تطبيق "الإعدادات".اختر "عام".انقر على "حول".ستجد رقم إصدار النظام تحت بند "الإصدار".وإذا كان جهازك يدعم iOS 16 أو إصدارا أحدث، يمكنك التحديث من خلال:الإعدادات > عام > تحديث البرنامج > التثبيت الآن.كما يُوصى بتفعيل التحديثات التلقائية لضمان استمرار التوافق مع التطبيقات المستقبلية.