حدثان فلكيان نادران للقمر خلال الشهر الحالي

ووفقا لوكالة ، سيكون عطارد مرئيا فوق الأفق الغربي لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة بعد غروب الشمس.ففي يوم الخميس 26 حزيران، سيظهر قمر رفيع جدا بين عطارد والنجمين الساطعين في كوكبة الجوزاء وكاستور، مما يوجد خطا قصيرا من الأضواء في السماء بعد غروب الشمس، وفي يوم الجمعة (27 حزيران)، سيكون أعلى في السماء، مباشرة فوق عطارد.وذكر موقع ذا ساينس لايف أن الأمر ذاته ينطبق على ما يمكن اعتباره أبرز مشهد فلكي لهذا الشهر، وذلك يوم الأحد (29 حزيران)، حين يحصل هواة الفلك على مشهد مذهل لهلال قمر مضاء بنسبة 24 بالمئة يظهر مباشرة تحت المريخ في كوكبة الأسد، مع مسافة فاصلة لا تتجاوز 0.2 درجة (12 دقيقة قوسية) بينهما.ورغم أن رؤية القمر وعطارد معا في السماء الليلية أمر ، وكذلك قرب القمر من المريخ، فإن الاقترانات بين قمرنا الطبيعي والكواكب ليست أمرا غير معتاد.وتدور الكواكب حول الشمس على مستوى شبه موحّد يُعرف باسم "مسار البروج"، وهو نفس المسار الذي تسلكه الشمس في السماء النهارية كما تُرى من الأرض.ومدار القمر حول الأرض ليس مطابقا تماما، لكنه يميل عن مسار البروج بمقدار خمس درجات فقط.ويعبر القمر مسار البروج مرتين كل شهر (ومن هنا جاء الاسم، لأن هذا التداخل يؤدي أحيانًا إلى حدوث الكسوف الشمسي والقمري)، ولهذا السبب يمكن أن يقترب كثيرًا من أحد الكواكب من منظورنا الأرضي.