تحذير للأهالي.. تحدّ على مواقع التواصل الاجتماعي ينهي حياة مراهقة

ويقوم المستخدمون في هذا التحدي بتصوير أنفسهم وهم يستنشقون بخاخ تنظيف لوحات المفاتيح من أجل الشعور بالنشوة والحصول على مشاهدات.وفي تعليقه على الواقعة، قال والدها المكلوم آرون أوروك، لقناة "AZ Family": "كانت دائمًا تقول لي: 'سأصبح مشهورة، أبي، فقط انتظر وشاهد'، وللأسف، لم يكن ذلك تحت أفضل الظروف".فقد تعرضت الشابة، التي تنحدر من مدينة تيمبي، لتوقف في القلب ونُقلت إلى المستشفى، حيث بقيت في وحدة العناية المركزة وهي فاقدة للوعي لمدة أسبوع، قبل أن تُعلن وفاتها دماغيا.وكان سبب وفاتها متلازمة "الوفاة المفاجئة الناتجة عن الاستنشاق"، أو "التسمم بالاستنشاق".وصرحت والدتها والدموع في عينيها قائلة: "لم ننجب أولادنا لنقوم بدفنهم".وأوضح الدكتور وايزمان، رئيس وحدة العناية المركزة في مركز "أونور هيلث " الطبي في أريزونا، أن "رش المبيد" يُشعر المستخدم بنشوة قصيرة المدى قد تستمر لدقائق، إلا أن تأثيره قد يكون مميتا".وأضاف: "عندما يستنشق الأشخاص هذه المواد الكيميائية على شكل غاز، فإنها تحل محل الأوكسجين في الرئتين وفي باقي أنحاء الجسم."وذكر من المخاطر الناتجة عن ذلك: "فشل في الكبد، وفشل في القلب، وأمراض في الرئتين".وأوضح والدا إنهما قررا مشاركة قصتها المأساوية بهدف التوعية بمخاطر هذا التحدي القاتل.وتابعت دانا: "لا يُطلب إبراز هوية لشراء هذا البخاخ، وهو عديم الرائحة"، مضيفة:"طريقة التعاطي هذه تحقّق كل ما يبحث عنه المراهقون: يمكنهم تحمّل كلفتها، ويمكنهم الحصول عليها، ولا تظهر في اختبارات التي يجريها الأهل".وأضافت الأم: "لا تكتفِ بكلام ولدك. ابحث بعمق. فتّش غرفهم. لا تثق، أعلم أن هذا يبدو فظيعا، لكنه قد ينقذ حياتهم".وبيّن الدكتور وايزمان أن المواد الكيميائية التي يستنشقها المراهقون في تحدي "التنفيض" (استنشاق بخاخات التنظيف) تختلف عن تلك المستخدمة في طريقة "الويبتس" (استنشاق غاز أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك") الشائعة أيضا بينهم، لكن كلتا الطريقتين تحملان مخاطر صحية كبيرة ومتساوية في الخطورة".واختتم بتحذير للأهالي: "تحدثوا مع أطفالكم عن مخاطر إساءة استخدام المنتجات المنزلية."