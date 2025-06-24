كواكب ستختفي في تموز المقبل

ويشير المصدر، إلى أن القمر في كل شهر يمر بالقرب من كواكب ونجوم معينة مرئية من الأرض ويغطيها أحيانا.فخلال شهر ايار مثلا، رصد علماء الفلك أربعة خسوفات لأجرام سماوية حول القمر- المريخ، ونجمي السماك الأعزل (السنبلة) وقلب ، ونجم الثريا، حيث اختفت خلفه. ولكن لم ترصد جميع هذه الأحداث في .ويقول المصدر: "سيغطي القمر في الساعة 14:00 بتوقيت يوم 20 يوليو، مجموعة الثريا المفتوحة، التي يمكن رؤيتها في تشوكوتكا وأمريكا الشمالية".كما سيغطي القمر نجم "السماك الأعزل" في الساعة 22:50 بتوقيت موسكو يوم 3 يوليو، ويمكن رؤية هذه الظاهرة في الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، وسيغطي " " في 7 يوليو من الساعة 10:00 إلى 23:00 بتوقيت موسكو.ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة في إفريقيا والمحيط وأستراليا. أما في 12 تموز الساعة 01:00 بتوقيت موسكو، فسيغطي القمر كوكب .وفي 22 تموز من الساعة 01:30 إلى 05:40 بتوقيت موسكو، سيغطي القمر نجم "بيتا " (قرن الثور الشمالي) لذلك لن يكون مرئيا من الأرض.ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة في غرب إندونيسيا وجزر .ويقول المصدر: "سيغطي القمر في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو يوم 28 تموز المريخ، ويمكن مشاهدة ذلك في والقارة القطبية الجنوبية.أما في 31 تموز فسيغطي القمر نجم "السماك الأعزل" من الساعة 07:13 إلى 09:57 بتوقيت موسكو".