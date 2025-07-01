طبيبة توضح ضرر الأجهزة الإلكترونية

ووفقا لها، عند النظر إلى جسم قريب، تعاني مجموعة من عضلات العين من زيادة الحمل الساكن. لذلك، تتوتر العضلة التكييفية داخل العين، وتغير شكل العدسة للتركيز الواضح، وتحافظ عضلات العين على النظر إلى الجسم.وتقول: "عند العمل عن قرب لفترات طويلة، مثلا، عند القراءة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية - تبقى هذه العضلات متوترة، ما يؤدي إلى التعب وجفاف العين وفقدان مؤقت لحاسة البصر".وتشير الطبيبة، إلى أن تمارين العين قد تكون مفيدة، خاصة عند العمل عن قرب لفترات طويلة، حيث تساعد هذه التمارين على تخفيف إجهاد العين، وتحسين الدورة الدموية في عضلات العين، وتنشيط التركيز، وتقليل خطر تشنج التكيف لدى الأطفال.ووفقا لها، يمكن ممارسة تمارين العين مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، خاصة بعد 20- 30 دقيقة من القراءة أو العمل.وتقول: "لإرخاء وتدريب عضلة التكيف، يجب كل 20 دقيقة من العمل على الكمبيوتر أو الهاتف، أخذ استراحة والنظر إلى شيء يبعد حوالي 6 أمتار لمدة 20 ثانية. وهناك أيضا تمرين بعلامة على الزجاج: النظر إلى مسافة بعيدة، مثلا من النافذة، لمدة 20 ثانية، ثم النظر إلى علامة مثبتة على الزجاج من مسافة 30-40 سنتيمترا. يجب تكرار هذا التمرين خمس مرات".أما لإرخاء وتدريب عضلات محجر العين، فتوصي باستخدام تمرين "الرسم بالعينين"- تحريك النظر ببطء لأعلى ولأسفل، يمينا ويسارا، في شكل دائرة في كلا الاتجاهين.وتقول: "لمنع تطور متلازمة جفاف العين، يجب ممارسة تمرين يسمى "الرمش": على الشخص في هذا التمرين رمش عينيه بسرعة لمدة 30 ثانية، ثم إغماضها والاسترخِاء. المعدل الطبيعي للرمش هو مرة كل 10-12 ثانية، لا أقل من ذلك".