من عالم السنافر إلى منصات الموضة: كيف غزت "السنوفرز" عالم الأحذية؟

أحدثت السنوفرز"Snoafers"، ضجة واسعة في عالم الموضة والأزياء، حيث استوحت كبرى العلامات التجارية في عالم الأحذية أفكارها من هذه المخلوقات الصغيرة، لتقديم طرازات جديدة تجمع بين راحة الحذاء الرياضي والأناقة في الوقت ذاته.



وعلى الرغم من مظهرها المثير للانقسام قد أثارت رد فعل غريباً في البداية، إلا أنها أظهرت كفاءة عالية تزامناً مع ترويج شخصيات عالمية لها أمثال النجمة العالمية ، التي تنتظر طرح فيلمها الجديد "السنافر" في دور العرض خلال يوليو (تموز) الجاري.







أطلقت شركة "نيوبالانس" (New Balance)، هذا التصميم لأول مرة عبر موديلها "1906L"، الذي حقق نجاحاً باهراً منذ طرحه في سبتمبر (أيلول) الماضي.



في هذا الإطار، تقول شارلوت لي، مديرة التصميم في الشركة: "لقد فاجأنا الإقبال الكبير، ليس فقط من محبي الأحذية الرياضية، بل من جمهور أوسع بكثير"، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".



أما "نايكي"، فقد دخلت السباق مؤخراً عبر تصميم "Air Max Phenomena"، الذي طُوّر ضمن برنامج تدريبي يحمل اسم لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز. وقبل طرحه الرسمي بسعر 155 دولاراً، وصل سعره في منصة StockX إلى 500 دولار، ما يعكس حجم الطلب والضجة المحيطة به.



شركة "هوكا" (Hoka) بدورها طرحت "Speed Loafer" بسعر 185 دولاراً، ونفدت الكمية بالكامل، وكذلك " "، أطلقت "Sophyr" العام الماضي، ولا تزال بعض المقاسات مفقودة من الأسواق، حتى "كونفيرس"، التابعة لـ "نايكي"، دخلت على الخط بإصدار "All-Star Coinloafer".



كروكس السنافر المذهل حذاء السنوفر الهجين، الذي يجمع بين النعل الرياضي المريح والتصميم العلوي المستوحى من أحذية اللوفر الكلاسيكية، أصبح حديث عشاق الموضة حول العالم، حيث تحول إلى قطعة مرغوبة بشدة، مع نفاد الكميات من الأسواق وارتفاع الأسعار في منصات إعادة البيع.أطلقت شركة "نيوبالانس" (New Balance)، هذا التصميم لأول مرة عبر موديلها "1906L"، الذي حقق نجاحاً باهراً منذ طرحه في سبتمبر (أيلول) الماضي.في هذا الإطار، تقول شارلوت لي، مديرة التصميم في الشركة: "لقد فاجأنا الإقبال الكبير، ليس فقط من محبي الأحذية الرياضية، بل من جمهور أوسع بكثير"، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".أما "نايكي"، فقد دخلت السباق مؤخراً عبر تصميم "Air Max Phenomena"، الذي طُوّر ضمن برنامج تدريبي يحمل اسم لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز. وقبل طرحه الرسمي بسعر 155 دولاراً، وصل سعره في منصة StockX إلى 500 دولار، ما يعكس حجم الطلب والضجة المحيطة به.شركة "هوكا" (Hoka) بدورها طرحت "Speed Loafer" بسعر 185 دولاراً، ونفدت الكمية بالكامل، وكذلك " "، أطلقت "Sophyr" العام الماضي، ولا تزال بعض المقاسات مفقودة من الأسواق، حتى "كونفيرس"، التابعة لـ "نايكي"، دخلت على الخط بإصدار "All-Star Coinloafer".



لم يقف الأمر عند الحذاء، حيث بدأت شركة "كروكس" في إطلاق طراز خاص من منتجاتها يحمل أشكال "السنوفرز" الزرقاء الصغيرة، وبات يغزو الأسواق في الوقت الحالي.



روجت كروكس للمجموعة الجديدة في 12 يونيو (حزيران)، وأطلقتها رسمياً في 18 يونيو (حزيران) الماضي، حيث تضمنت المجموعة "السنافرية" قبقاباً كلاسيكياً بنقشة السنافر للكبار والصغار، بأسعار تراوحت بين 20 و80 دولاراً أمريكيا.



وجاءت هذه المجموعة بعد مرور ما يقرب من 44 عاماً على إطلاق الرسوم المتحركة السنافر لأول مرة في عام 1981.



مجموعة الخاصة



هذا فيما ظهرت النجمة العالمية على السجادة الزرقاء بإطلالة صممت خصوصاً لها من دار الأزياء "شانيل"، لتجسّد مرة جديدة مفهوم الأناقة الجريئة خلال الحمل، وذلك في العرض الخاص العالمي الأول لفيلم "The Smurfs" الذي أُقيم في العاصمة البلجيكية خلال نهاية الأسبوع.



قامت ريانا بتأدية صوت شخصية "سمورفيت" في الفيلم الجديد، وقد اختارت فستاناً باللون الأزرق السيلادون مستوحى من مجموعة هوت كوتور صيف 2003 للدار الفرنسية العريقة.



تكوّن التصميم من توب شفاف من الشيفون بتصميم " دول" ناعم مزوّد بوردة في وسط ، انساب منه القماش برقة فوق البطن، فيما جاءت التنورة المتطابقة مزينة بالتطريزات الدقيقة والريش الناعم عند الحاشية.



أكملت ريهانا إطلالتها المونوكرومية بحذاء بكعب مدبب من الجلد اللامع باللون الأزرق الفاتح، يقدّر أن ارتفاعه متوسط ليناسب راحة حملها من دون أن يخل بالأناقة، واختارت مكياجاً مستوحى من تسعينيات الماضي، ونسّقت شعرها الأسود الطويل بتسريحة "نصف مرفوع ونصف منسدل".



وقد تضمنت المجموعة الكاملة التي روجت لها ريهانا، أحذية رياضية وملابس، مستوحاة من فيلم "السنافر" المنتظر.