صورة عمرها 70 عاماً لمارلين مونرو تُباع مقابل 21 ألف دولار

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، لا تتجاوز أبعاد الصورة الـ2.25 × 2.75 بوصة، فيما كُتب عليها بالحبر الأحمر: "إلى السيد بولدز، شكراً وخالص تحياتي، ديماجيو".وكان الثنائي الشهير، الذي عقد قرانه قبل أسبوعين فقط من التقاط الصورة، قد توجها إلى مبنى فيدرالي في بتاريخ 29 كانون الثاني 1954 لاستخراج جوازي سفر استعداداً لرحلتهما إلى ، التي جمعت بين شهر العسل ومهام عمل. لكن مارلين ، البالغة من العمر آنذاك 27 عاماً (واسمها الحقيقي جين مورتنسن)، لم تكن تملك صورة شخصية مناسبة لجواز السفر.مع هذا، بادر ديماجيو، الذي كان يبلغ 40 عاماً، بالتوجه إلى كشك تصوير قريب يحمل معه صورة لمونرو، وقام بطباعة عدة نسخ منها.وعند عودته بعد نحو ساعة، وقّعت مونرو إحدى النسخ لموظف الجوازات إي. بولدز، وفقًا لما ذكرته دار المزاد.ورغم أن هذه الصورة الموقعة لم تُستخدم رسمياً في جواز سفرها، إلا أنها واحدة من النسخ الأصلية التي طُبعت في ذلك اليوم.وديماجيو كان الزوج الثاني في حياة مونرو، بين زواجها من الشرطي دويرتي في بداية حياتها، وزواجها الأخير من الكاتب المسرحي الشهير ميلر، الذي انفصلت عنه قبل وفاتها المفاجئة عن عمر 36 عاماً.