هل تنام على وسادة مليئة بالفطريات؟ إليك الحقيقة الصادمة!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إغلاق "شاليهات سياحية" في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533658-638882644265992470.jpg
هل تنام على وسادة مليئة بالفطريات؟ إليك الحقيقة الصادمة!
منوعات
2025-07-16 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
تحذّر عالمة الأحياء الدقيقة السريرية في
جامعة ليستر
،
الدكتورة
بريمروز فريستون، من أن
تجاهل
غسل ملاءات السرير لفترات طويلة قد يكون له تبعات صحية خطيرة.
وتؤكد فريستون أن تنظيف أغطية السرير ليس مجرد مسألة نظافة، بل ضرورة صحية تساهم في الوقاية من أمراض الجلد والجهاز التنفسي، وتحسين جودة النوم.
وتوصي بغسل الملاءات وأغطية الوسائد مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، وبتكرار الغسل بشكل أكبر لمن يتعرقون بغزارة أو المرضى أو من ينامون مع حيوانات أليفة.
وتوضح فريستون أن الإنسان يطرح أثناء النوم كميات كبيرة من العرق والزيوت وخلايا الجلد الميتة – حتى لو كان قد استحم قبل النوم مباشرة – وهو ما يوفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات.
وتضيف أن جلد الإنسان مليء بالميكروبات الطبيعية التي تنتقل إلى الملاءات والوسائد أثناء تقلبه في النوم، ومع تراكمها، تزداد احتمالات الإصابة بحب الشباب والأكزيما والحكة والربو، فضلا عن الروائح الكريهة الناتجة عن تحلل العرق بواسطة البكتيريا.
كما تنبّه فريستون إلى أن بعض الكائنات المجهرية التي تكتشف في وسائد السرير، مثل فطريات الرشاشيات الدخناء (aspergillus fumigatus)، يمكن أن تسبب التهابات رئوية خطيرة، وخاصة للأشخاص ضعيفي المناعة، بينما يمكن لفطر المبيضات البيضاء أن يظل حيا على الأقمشة لشهر كامل، ما يشكّل خطرا إضافيا.
ولعل أحد أخطر التهديدات غير المرئية هو عث الغبار، الذي يتغذى على قشور الجلد الميت ويتكاثر في البيئات الرطبة والدافئة مثل الأسرة. لا يسبب العث المرض مباشرة، لكن فضلاته تعدّ من أقوى مسببات الحساسية التي تفاقم الربو والأكزيما.
أما من ينامون مع حيواناتهم الأليفة، فيُنصحون بغسل الملاءات وأغطية الوسائد كل 3 إلى 4 أيام، لأن الحيوانات تضيف إلى الفراش شعرا وقشرة، بل وأحيانا آثارا برازية.
وتمتد النصائح لتشمل تنظيف المراتب أسبوعيا بالمكنسة الكهربائية، وغسل الألحفة كل 3 إلى 4 أشهر، وتنظيف الوسائد وتجفيفها كل 4 إلى 6 أشهر. كما يمكن تجميد الوسائد لثماني ساعات لقتل عث الغبار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دراسة حديثة: أفضل ما يفعله الأباء لأبنائهم هو تركهم ينامون!
11:44 | 2025-04-18
هل تشرب الأسماك الماء؟.. الإجابة صادمة
11:28 | 2025-06-12
هل هناك نية حقيقة لتحويل مناطق جديدة الى محافظات على غرار حلبجة؟
03:21 | 2025-04-27
إنريكي يعلق على رباعية باريس بشباك مدريد: هاتفي مليء برسائل جماهير برشلونة
12:27 | 2025-07-10
نوم
وسادة
الفطريات
ملاءات
وسائد
صحة
بكتيريا
شرارف
السومرية
المبيضات البيض
جامعة ليستر
aspergillus
حب الشباب
الدكتورة
التنف
الفطر
السري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل التراجع في الأسواق العراقية
اقتصاد
31.57%
03:41 | 2025-07-16
الدولار يواصل التراجع في الأسواق العراقية
03:41 | 2025-07-16
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.6%
03:47 | 2025-07-15
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:47 | 2025-07-15
مان سيتي يوقع أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
رياضة
21.01%
07:48 | 2025-07-15
مان سيتي يوقع أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
07:48 | 2025-07-15
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي
محليات
19.82%
05:13 | 2025-07-15
التربية تحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي
05:13 | 2025-07-15
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
اخترنا لك
ينطلق العام المقبل.. تفاصيل عن أول آيفون قابل للطي (صورة)
11:02 | 2025-07-16
بينها بغداد.. مدن عربية وعالمية تشهد حالة فريدة في ايلول
10:51 | 2025-07-16
لماذا يجب أن تأكل الخيار يوميًا؟ 7 أسباب مدعومة بالفوائد الصحية
08:01 | 2025-07-16
عكس التقليدية.. دراسة تكشف فوائد جديدة للشوكولاتة
02:51 | 2025-07-16
علي بابا يهدد عرش ChatGPT
07:46 | 2025-07-15
"شاهد" و"المنصة" تعلنان عن شراكة رسمية لتوسيع خدمات الترفيه في العراق
07:39 | 2025-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.