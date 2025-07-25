ناصيف زيتون يُشعل المدرّج الجنوبي في أولى مشاركاته بمهرجان جرش

على أدراج #جرش، حيث يتهامس التاريخ مع الفن، وقف #ناصيف_زيتون زيتون للمرة الأولى، لكنه وقف كمن وُلِد ليكون هنا… على هذا المسرح الذي لا يصعده سوى من صعد في قلوب الناس أولاً.
شدَ ناصيف أوتار ذاكرةٍ عاشها جمهوره معه لحظة بلحظة، ورددوا معه أغاني أصبحت وطناً صغيراً يسكنهم. رأيته… pic.twitter.com/FdzYKFmtgT
— S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد الحريري (@saidhariri) July 25, 2025
على أدراج #جرش، حيث يتهامس التاريخ مع الفن، وقف #ناصيف_زيتون زيتون للمرة الأولى، لكنه وقف كمن وُلِد ليكون هنا… على هذا المسرح الذي لا يصعده سوى من صعد في قلوب الناس أولاً.
شدَ ناصيف أوتار ذاكرةٍ عاشها جمهوره معه لحظة بلحظة، ورددوا معه أغاني أصبحت وطناً صغيراً يسكنهم. رأيته… pic.twitter.com/FdzYKFmtgT