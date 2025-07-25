ناصيف زيتون يُشعل المدرّج الجنوبي في أولى مشاركاته بمهرجان جرش

أطلّ النجم العربي للمرّة الأولى على جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث أحيا مساء امس الخميس، حفلاً جماهيريًا ضخمًا على المسرح الجنوبيّ، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من المهرجان.



وقد استُقبل بحفاوةٍ كبيرة من الجمهور الذي غصّت به المدرّجات، وردّد أغنياته بحماسٍ لافت طوال السهرة.



وخلال الحفل، قدّم ناصيف مجموعةً من أنجح أغنياته القديمة والجديدة ومن ابرزها: " "، "قدا وقدود"، "مجبور"، "بربّك"، "كاراميلا" وغيرها، بالإضافة إلى أدائه لأوّل مرة على المسرح أغنيته الجديدة "حلوة" التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.



وأضفى ناصيف نكهةً مميّزة على السهرة بغنائه "نزلت عالبستان"، تحيّةً للفنان الأردنيّ ، في لفتة لاقت تصفيقًا واسعًا من الحضور.



وفي مؤتمرٍ صحفي عُقد في عمّان عشيّة الحفل، عبّر ناصيف عن سعادته بهذه المشاركة قائلاً: "لطالما حلمت بالوقوف على خشبة المسرح الجنوبيّ. شرفٌ كبير لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث العريق".



وقد اجتاحت مقاطع فيديو الحفل منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور العربيّ عن إعجابه بأداء ناصيف اللافت والأجواء الاستثنائيّة.



يُذكر أنّ مهرجان جرش الذي يُعد من أبرز المهرجانات الثقافيّة في والمنطقة، يُقام هذا العام بين 23 تمّوز/يوليو و2 في المدينة الأثريّة شمال البلاد، ويتضمّن برنامجًا فنيًا متنوّعًا يشملُ الحفلات الغنائيّة، الأمسيات الشعريّة، العروض المسرحيّة، المعارض الفنيّة، والحرف اليدوية.