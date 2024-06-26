أول تعليق عراقي رسمي على حقيقة "انتقال حماس للعراق"

وجاء النفي الرسمي العراقي الذي يصدر لأول مرة، على لسان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الذي قال انه "لا يوجد افتتاح أو مقر رسمي كما تم ترويجه، ولم نتسلم طلباً بانتقال قادة (حماس) أو فتح مكتب رسمي في العراق"، بحسبما نقلت عنه الشرق الأوسط.ونقلت الصحيفة أيضا، عن مصدر آخر مقرب من الحكومة قوله إن "انتقال قادة الحركة (خالد مشعل وإسماعيل هنية) إلى بغداد مستبعد جداً"، مؤكدا ان "(حماس) لم تطلب من الحكومة العراقية فتح مكتب أو انتقال مقراتهم إلى بغداد، وكل ما يتم تداوله بهذا الصدد عارٍ عن الصحة".وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن أن خطوة نقل مقار الحركة إلى بغداد قد نوقشت الشهر الماضي، من قبل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية.وتشير إلى أن هذه خطوة قد تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي، من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما كشفت وسائل اعلام محلية في وقت سابق عن "افتتاح مكتب علاقات وإعلام لحركة (حماس) في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية بالفعل، فيما كانت "كتائب الإمام علي" قد أعلنت في وقت سابق، عن قيام بعض أعضائها بحضور حفل افتتاح مكتب الجناح السياسي لحركة "حماس" في بغداد، مايجعل الامر والمعلومات بهذا الصدد متضاربة.