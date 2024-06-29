نائبة تدعم رئيس القضاء بعد "الإساءة الأمريكية" وتدعو الخارجية للتدخل

وقالت عبدالواحد في بيان عبر منصة (X) تابعته السومرية نيوز، إن "الإساءة إلى المؤسسات الرسمية من قبل الخارج وعلى رأسها القضاء الأعلى أمرٌ مرفوض".واضافت "يُفترض بالخارجية العراقية كسر صمتها وسكوتها، وأن ترد على الاتهامات الموجهة بطرق رسمية، وعلينا جميعاً دعم القضاء العراقي وإبعاده عن الصراعات الإقليمية والسياسية".وردت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، على تصريح عضو بالكونغرس تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى حين اتهمه بـ"الولاء" الى النظام الإيراني، فيما اشارت الى دعم مجلس النواب لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مستنكرة التدخلات الأميركية.