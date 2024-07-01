الجنابي وأمين عام تقدم يبحثان تطورات المشهد السياسي

وقالت كتلة المبادرة في بيان، "التقى النائب زياد الجنابي رئيس كتلة المبادرة وأعضاءها بالأمين العام لتحالف تقدم رئيس المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري.. وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي العراقي والعديد من الملفات والقضايا العالقة".وأضاف البيان أن "النائب الجنابي واعضاء الكتلة اوضحوا اهمية بناء جسور التواصل مع المشروع الوطني العراقي وتقديم دعمه لرؤية الكتلة الاستراتيجي وخارطة طريقها الواضح التي انبثقت من وعي متكامل ومؤمن بالمشاركة السياسية دون إقصاء وتهميش"، مشيرين الى أن "مشروعها المتوازن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وتتخذ خطوات حقيقية لحسم منصب رئيس مجلس النواب وفق الاستحقاقات الدستورية وتشريع القوانين المهمة وتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي".من جانبه بارك الشيخ الضاري بحسب البيان بـ"تشكيل كتلة المبادرة وضمها لشخصيات مؤثرة في الساحة السياسية والنيابية"، مؤكداً "دعمه لمسيرة الكتلة والتنسيق معها في اتخاذ القرارات".