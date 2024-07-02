الديمقراطي الكردستاني يعلق عضويته في مجلس نينوى

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، تعليق عضويتها في مجلس محافظة نينوى.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى احمد الكيكي في بيان، "نعلن تعليق عضوية كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة نينوى للممارسات غير القانونية التي ينتهجها مجلس المحافظة والتي تعد خرقا فاضحا للقوانين وتطبيقها".

وأضاف "إضافة الى خضوع مناطق المادة (140) للخصوصية القانونية والدستورية في الإدارة والتي تجاوز المجلس على بنودها في جلسة اليوم".