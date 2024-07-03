في قصر بغداد.. رئيس الجمهورية يهنئ المسعودي بالفوز بجائزة "لبيتم"

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء 3 تموز 2024 في قصر بغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي".وأضافت انه "في مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الشيخ سامي المسعودي بمناسبة فوز هيئة الحج والعمرة في المرتبة الأولى وللعام الثاني على التوالي، حصولها على جائزة (لبيتم) كأعلى تقييم بعثة حج إسلامية وفقا للمعايير والمواصفات المحددة".وأشاد رئيس الجمهورية بـ"جهود الهيئة في تفويج الحجاج وأداء مراسم الحجاج العراقيين واعادتهم الى البلد سالمين، متمنيا للهيئة وكوادرها المزيد من التقدم والتطور".من جانبه، أعرب المسعودي عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، واستعرض سير عمل الهيئة وخططها المستقبلية لتطوير عملها خدمة للحجاج والمعتمرين العراقيين".