نصيف: "الكابيتال" يتحايل على القانون العراقي ويستنزف الأموال العراقية بمزاد العملة

وقالت نصيف في تغريدة على "اكس"، ان "بنك الكابيتال اتفق مع البنك الأهلي على التحايل على القانون العراقي من خلال فتح حساب للعملاء العراقيين في كابيتال ثم يقوم بإجراء تحويلات استثمارية".وأضافت، :"إذ يتم إيداع مبالغ ضخمة بالدينار العراقي ثم يتم تحويلها واستلامها في عمان بالدولار ضمن عملية منظمة لتهريب الأموال إلى الأردن"، مبينة انه "يستنزف الاموال العراقية عبر مزاد العملة".