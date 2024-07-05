في نشرة السومرية.. عدم الاتفاق على رئاسة البرلمان واعتبار التوغل التركي احتلالا للعراق

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 5 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• رغم الاجتماعات المكثفة.. لا اتفاق على منصب رئاسة البرلمان حتى الان.. ودعوات للاتفاق على مرشح واحد قبل جلسة الانتخاب.



• الامن والدفاع تعد التوغل التركي في الاقليم احتلالا.. وتجدد المطالبة باخراج القوات الامريكية.



• لادانته بالكسب غير المشروع.. السجن ست سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة.. والقضاء يلزام المدان برد الاموال.



• الجالية الإيرانية في العراق تدلي بأصواتها لانتخاب الرئيس.. وحزب العمال يعود بقوة لحكم بريطانيا.



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• زيارة بارزاني الى بغداد توصف بالمثمرة.. والديمقراطي ينفي سيناريوهات حوارية اجراها زعيمه مع بعض القادة .• رغم الاجتماعات المكثفة.. لا اتفاق على منصب رئاسة البرلمان حتى الان.. ودعوات للاتفاق على مرشح واحد قبل جلسة الانتخاب.• الامن والدفاع تعد التوغل التركي في الاقليم احتلالا.. وتجدد المطالبة باخراج القوات الامريكية.• لادانته بالكسب غير المشروع.. السجن ست سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة.. والقضاء يلزام المدان برد الاموال.• الجالية الإيرانية في العراق تدلي بأصواتها لانتخاب الرئيس.. وحزب العمال يعود بقوة لحكم بريطانيا.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا