هجوم مسلح على منزل نائب في بغداد

وذكر بيان لكتلة اشراقة كانون، ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرض النائب عن إشراقة كانون تقي ناصر الوائلي وأسرته إلى اعتداء ارهابي مسلح على منزله في منطقة الدولعي ببغداد من قبل مجموعة خارجة عن القانون حيث استخدمت في هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأضافت، انه "لم يسفر هذا العمل الغادر والجبان عن ضحايا بالأرواح بالرغم من الأضرار التي لحقت في الابنية والعجلات".وأشارت الى، انه "اننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الجريمة بحق النائب واسرته وسائر المواطنين فأننا نطالب الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء لغرض محاسبتهم وفقا للقانون وعدم التهاون مع تلك الأفعال لاي سبب كان حرصا على سلامة الناس وامنهم".