نشرة السومرية.. الموازنة تفجر جدلا سياسياً واحتجاجات غاضبة بسبب الكهرباء

= بعد حريق شعبة الاملاك.. محافظ ذي قار يشكك بفرضية التماس الكهربائي.. ونزاهة البرلمان تعد الحادث استهتاراً بمؤسسات الدولة.= احتجاجا على قطع الكهرباء.. تظاهرات غاضبة في الديوانية.. واتهامات للحكومة بالتقصير في ملف الخدمات.= إعادة الموازنة إلى البرلمان تثير جدلا سياسيا.. واللجنة المالية تفتح تحقيقا بالتعديلات الجديدة.= تحذير من شركات وهمية لبيع السيارات.. احتيال على المواطنين وتسليب اموالهم.= مع اقتراب ذكرى عاشوراء.. استنفار امني وخدمي في كربلاء.. ونشر أكثر من خمسين مفرزة طبية في النجف.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر