اول تعليق عراقي على محاولة اغتيال ترامب

السومرية نيوز – سياسة

اعرب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، عن قلقه من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، "أشعر بقلق بالغ إزاء محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأضاف "أدين استخدام العنف لحل النزاعات السياسية، ولا ينبغي أن يكون للعنف مكان في سياسات اليوم"، مشيرا الى ان "أفكاري مع الرئيس ترامب وعائلته وجميع الضحايا المتضررين من هذا الهجوم".