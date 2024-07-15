الحسن ممثلا للأمم المتحدة في العراق

السومرية نيوز – محلي

اعلنت منظمة الامم المتحدة، اليوم الاثنين، تعيين ممثلا جديدا لها في العراق.

وذكر بيان للمنظمة، اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "الأمين العام انطوني غوتيريش عَيّن محمد الحسن من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

ويأتي تعيين الحسن في المنصب بديلاً للهولندية جينين هينيس بلاسخارت، التي شغلت المنصب خلال الاعوام الخمسة الاخيرة، بعد انتهاء مهمتها في شهر ايار الماضي.