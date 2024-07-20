ما هي أبرز ملفات مباحثات ميقاتي في بغداد؟

السومرية نيوز – دولي

كشفت مصادر حكومية لبنانية، عن أبرز الملفات التي سيبحثها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته المرتقبة الى بغداد.

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن المصادر قولها ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيزور بغداد نهاية الأسبوع الجاري مُلبّياً دعوة نظيره العراقي محمد شياع السوداني"، مبينة ان "وفدا وزاريا يضم وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الصناعة جورج بوشكيان إضافة الى عدد من المستشارين سيرافقون ميقاتي خلال الزيارة".

وأضافت ان "ميقاتي سيبحث في بغداد عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، ومن ضمنها استمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي لمصلحة كهرباء لبنان وتسوية الخلافات الناشبة لجهة برامج تمويلها، والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد اكد لميقاتي، خلال الاتصال الذي تم بينهما الاسبوع الماضي، مواصلة حكومته دعم لبنان، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.