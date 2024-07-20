لجنة نيابية تجمع تواقيع لعرض "تقييم" البرنامج الحكومي على البرلمان

وقالت التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اليوم سيشهد تصويت لجنتنا على البرنامج الحكومي، وعلى ضوئه سيرفع الى رئاسة مجلس النواب بكتاب رسمي تمهيدا لعرضه على أعضاء البرلمان"، مبينة انه "تناول محاور عدة، مثل جانب الوزارات والتوصيات الخاصة والاستنتاجات المهيئة من قبل البرنامج، وتناول أيضا جانب المحافظات والتوصيات والاستنتاجات الخاصة بها، بالإضافة الى بعض التوصيات المشتركة ما بين الحكومة ولجنتنا من خلال تشخيصها لعمل الوزارات".وأضافت التميمي، "ستكون لنا مرحلة قادمة تتضمن متابعة المشاريع بشكل ميداني بالتنسيق مع الوزراء والمحافظين في عموم المحافظات"، مبينة ان "الغاية منها مطابقة العمل مع الجانب الورقي لعمل المحافظات والمؤسسات، وهذا هو الدور الرقابي الصحيح الذي يجب اتباعه في كل مؤسسات الدولة".