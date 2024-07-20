نشرة السومرية.. جدل الجواز الأحمر داخل البرلمان ومطالبات بتعديل سلم الرواتب

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 20 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• اللجنة القانونية تطالب بالزام النواب حضور الجلسات.. تحديد الاثنين المقبل موعدا لاجتماع رؤساء الكتل.



• حراك لاستجواب وزير الكهرباء بشأن نقص الطاقة.. وبرلمانيون يحملون العيداني مسؤولية تفشي الفساد في البصرة.



• للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. عشرات الموظفين يتظاهرون وسط بغداد.. وانتقادات تطال الحكومة لسحبها قانون الخدمة المدنية.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر

• الجواز الاحمر يشعل جدلا داخل البرلمان.. اعتراض على منحه مدى الحياة.. وتواقيع نيابية لسحب القانون.• اللجنة القانونية تطالب بالزام النواب حضور الجلسات.. تحديد الاثنين المقبل موعدا لاجتماع رؤساء الكتل.• حراك لاستجواب وزير الكهرباء بشأن نقص الطاقة.. وبرلمانيون يحملون العيداني مسؤولية تفشي الفساد في البصرة.• للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. عشرات الموظفين يتظاهرون وسط بغداد.. وانتقادات تطال الحكومة لسحبها قانون الخدمة المدنية.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا