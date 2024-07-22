رئيس الوزراء: مكافحة المخدرات أولوية في حكومتنا

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، وتابعته السومرية نيوز، "أمامنا مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، ورؤيتنا للمخدرات لا تقتصر على الضرر الذي يستهدف شبابنا وإنما نراها عاملاً أساسياً في عدم استقرار المنطقة"، مبينا ان "المخدرات تفكك الأسرة وتجند الإرهابيين والقتلة".وأضاف السوداني، أن "المخدرات وسيلة لتدمير المجتمعات من الداخل، وفعل الشر الذي تؤديه المخدرات لا يقل تأثيراً عن الحروب"، مستدركا "لقد أولينا مكافحة المخدرات أولوية في حكومتنا".وتابع السوداني، "يمكننا توحيد الجهود لتكون مجتمعاتنا خالية من آفة المخدرات"، مشيرا الى "الشروع بإجراءات عديدة لتفتيت عصابات المخدرات، لان المخدرات جريمة عابرة للحدود ولا يسلم منها أحد".وأكد السوداني، أن "العراق جاهز للتنسيق الأمني المشترك مع دول الجوار".