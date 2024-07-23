البرلمان يعتزم استضافة السوداني ووزير الدفاع بشأن التوغل التركي

وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موقف الحكومة من التوغل التركي في الأراضي العراقي موقفا خجولا لا يتناسب مع خرق الجيش التركي للسيادة العراقية"، داعيا لجنة الامن والدفاع النيابية الى "التحقيق في هذا الموضوع كونه يمس سيادة البلد".وأضاف الزيادي، أن "البرلمان بصدد استضافة وزير الدفاع أو رئيس مجلس الوزراء لمعرفة أسباب عدم اتخاذ أي ردة فعل تجاه التوغل العسكري التركي في شمال العراق".واكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء (16 تموز 2024) ان التواجد التركي في العراق ليس احتلالا بل هو انتهاك وتجاوز على السيادة العراقية، فيما أشار الى ان خطوات الحكومة الاتحادية في هذا المجال دون مستوى الحدث.