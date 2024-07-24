مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك

السومرية نيوز – سياسة



صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء 24 تموز/يوليو 2024، على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، فيما صوت على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي.



الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960"، مشيرة الى ان البرلمان صوت على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي".

نص قانون تعديل قانون الملاك ادناه:

أما للتعرف على العناوين الوظيفية المضافة حسب القانون (اضغط على الملف في نهاية المقال)

ومساء اليوم الأربعاء 24 تموز/ يوليو 2024، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثالثة - الدورة الانتخابية الخامسة.



الى ذلك، هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، مؤكدًا اهميته في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف او اشغاله وظيفة اعلى من وظيفته، اضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة.



وقال المندلاوي خلال ترؤسه اليوم الاربعاء لجلسة التصويت على مشروع قانون الملاك: ان التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر اضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلًا عن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولًا إلى الدرجة التي يستحقها قانونا.



واكد رئيس مجلس النواب بالنيابة ان الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات ادارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة، فيما ثمن جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في إنضاج مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.



