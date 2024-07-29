دولة القانون ينفي انسحاب النائب الكناني

نفى ائتلاف دولة القانون، مساء الاثنين، انسحاب أو فصل النائب احمد سليم الكناني.

وقال الائتلاف في بيان، "لا صحة حول ما تردد من معلومات نشرت في بعض وسائل الإعلام المحلية حول انسحاب أو فصل النائب احمد سليم الكناني عن ائتلاف دولة القانون".

وكانت انباء أشارت الى انسحاب النائب احمد سليم الكناني من ائتلاف دولة القانون، من دون الكشف عن أسباب ذلك.