القضاء يؤكد: الحبس البسيط لمدة سنة بحق محافظ الانبار السابق

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكما بحق محافظ الانبار السابق بالحبس لمدة سنة واحدة وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".كشفت مصادر محلية يوم امس الاثنين (29 تموز 2024) صدر حكم بالحبس البسيط بحق محافظ الأنبار السابق علي فرحان.