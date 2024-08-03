رئيس العزم يستقبل وفداً نيابياً نسوياً.. مباحثات تصدرها "الأحوال الشخصية"

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم السبت وفداً نيابياً نسويّاً، ضم عدداً من النائبات من مختلف الكتل السياسية.".وناقش اللقاء "جملة من القضايا الهامة، كان أبرزها قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة بشأنه، حيث أبدت النائبات وجهات نظرهن بخصوص هذه التعديلات، فيما أكد السامرائي خلال اللقاء على أهمية التشاور والحوار البناء بين مختلف الأطراف السياسية والنيابية لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الخلافية في التعديلات المقترحة، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا".من جانبهن، ثمنت النائبات، وفق البيان، "جهود تحالف العزم في دعم القضايا الخدمية والتنموية، داعياتٍ إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الكتل النيابية بهدف تعزيز التشريعات".