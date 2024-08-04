البرلمان يستضيف محافظ البنك المركزي لمناقشة سعر الصرف

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية تستضيف بجلسة البرلمان اليوم الاحد محافظ البنك المركزي".وأضاف المصدر، أن "محور استضافة محافظ البنك المركزي هو مناقشة الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازي".