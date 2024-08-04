مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".وكان قد صوت مجلس النواب، على إضافة فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله لجلسة اليوم الأحد.وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن “مجلس النواب صوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩)”.وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، الجلسة رقم (5) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة محسن المندلاوي وحضور 172 نائباً.