السومرية نيوز تنشر نص تعديل قانون الأحوال الشخصية

السومرية نيوز – محلي

تنشر وكالة السومرية نيوز، نص تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي تمت قراءته الأولى اليوم داخل قبة مجلس النواب.

وأدناه نص تعديل القانون: