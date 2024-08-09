Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي لمديريتين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جدل تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق مستمر.. ما الجديد؟

سياسة

2024-08-09 | 03:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جدل تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق مستمر.. ما الجديد؟
المصدر:
الجزيرة نت
4,343 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.

وتعوّل الأحزاب السياسية الشيعية على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب -في المقابل- بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معا.

وجاء في هذا السياق، اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع مجموعة من البرلمانيات وشبكة النساء العراقيات، حيث تم التطرق إلى الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، والاعتراضات عليه.

لكن الجدل اللاحق حول القانون تعدى دوائر صنع القرار الحزبية تحت قبة البرلمان ومجلس القضاء إلى وسائل التواصل والقنوات الإعلامية ودوائر النقاش الضاغطة في المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل، وسط تساؤلات عن الدوافع التي تقف وراء الإصرار على إصدار القانون في هذا التوقيت، إذ تتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

ما التعديلات الجديدة؟
وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

وتعتقد الأصوات الشيعية أن التعديلات تنسجم مع الدستور الاتحادي ولا تلغي القانون النافذ، وأنها تعالج كثيرا من قضايا الأسرة، وتنفي أن يكون تزامنُ إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية مع قانون العفو العام مخططا مقصودا، وهو ما أشار له الباحث السياسي جليل اللامي بالقول "إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم حياة الأسرة كونه يتعلق بمعتقدات الفرد ومركزه الاجتماعي، وكذلك الصبغة الفقهية الإسلامية ذات الأبعاد المذهبية".

وأضاف اللامي، "أن الدستور العراقي أكد على حالة التنوع من خلال النص بحسب ما جاء في المادة 1 على أن (العراق دولة اتحادية)، ونص المادة 2 و 3 بأن العراق (بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب)، ونص المادة 41 من الدستور التي وجهت المجتمع والسلطات على أن (العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية)، ولذلك فإن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جاء مستندا إلى النص الدستوري، ومنسجما مع الأعراف والأفكار المجتمعية من حيث الناحية العملية، كما أن سن البلوغ القانونية للفتاة عند الزواج من الناحية الفقهية يكون حسب القياسات العلمية المتبعة"، بحسب قول اللامي.

مخاوف
لكن أصواتا أخرى ترى القضية بمنظار مختلف، وتعتقد أن ثمة مخاوف مشروعة لرفض هذه التعديلات المقترحة بأنها تمّس بوحدة البلد اجتماعيا وتفتح الباب أمام الانقسام الطائفي، كما أنها تحد من مكاسب المرأة والأسرة العراقية، كما يقول الأكاديمي في علم النفس السياسي والاجتماعي حيدر الجوراني.
ويضيف الجوراني أن "الحُجة الخلافية الكُبرى تكمن في ما تضمنه المشروع" بمُدونة الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، "وهي أصلا مقترحٌ غير معد لكنها كفكرة ترتكز على آراء فقهية واجتهادات تُلزم القضاء، وستكون مثار جدل كبير لو أُقرت، وقد تنعكس تأثيراتها على المجتمع العراقي وعلاقاته الأسرية".

وأشار الجوراني إلى أن "تحديد سن الزواج (ببلوغ 18 عاما المعمول به حاليا) جاء ضمن المساعي للحد من عقود الزواج خارج أسوار المحاكم، مشيرا إلى أن التعديلات عليه قد تُعرّض شريحة كبيرة من الإناث للزواج القسري في عمر مبكر أو دون نضوج فكرة الزواج كمشروع أسرة لدى تلك الفئة العمرية"، على حد وصفه.

وهذا يعني أن المحاذير أعلاه لن تكون لها قيمة في حال إقرار تلك التعديلات، لأن قضية زواج الأطفال ستكون مشروعة حسب العمر فقط، بناء على ما تقره مراجع الفقه الجعفري عند الشيعة، وهو ما حذر منه خبراء قانونيون إذ إنه يتجاهل النظر إلى المستوى الاجتماعي والعقلي الذي يؤهل شخصا ما للزواج بجانب العرف الساري في أغلب المناطق العراقية، بينما أوضح المجمع الفقهي (أعلى مرجعية سنية في العراق) أن الزواج في سن التاسعة، وإن كان قد ورد في عهد النبوة، لكن تلك الزيجات تخضع للعرف في تلك الفترات، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على وقتنا الحاضر، حسب ما قاله الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبي حنيفة في بغداد.

على أن واحدة من أبرز المشاكل تتعلق بكون عديد من عقود الزواج لا تخضع للتسجيل في المحاكم ويتم إجراؤها من قبل شخصيات دينية وبعضها تكون لمدة مؤقتة، مما يجعلها غير قانونية بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي، كما أنها لا تضمن حقوقا للزوجات في حال وقوع الطلاق، ولا يعترف بنسب الأطفال، ومن ثم فإن هذه التعديلات يمكن أن تُضفي الشرعية على هذا النوع من الزواج، وحسب بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، فإنه يشمل 22% منها فتيات تحت سن 14 عاما.

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ الزيجات الدينية غير المسجّلة تُستخدم أساسا ثغرة تُمكّن من زواج الأطفال، وهذه بدورها تزيد من عواقب زواج الأطفال على الفتيات خصوصا، بما تشمله من زيادة أخطار العنف الجنسي والبدني، وضياع الحقوق، والموت عند الولادة، وأضرار نفسيّة، والحرمان من التعلّم، ووفقا للإحصاءات على مدى السنوات الـ20 الماضية، فقد ارتفعت معدّلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصيّة الحالي يحدد السنّ القانونيّة للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة"، غير أنّه توجد حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهنّ 9 سنوات، وفي الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصّر، خوفا من معارضة النفوذ القوي للمراجع الدينية في العراق.
>>  انضم الى السومرية على واتساب

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

العراق

جدل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Play
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Play
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-08
Play
08-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
Play
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
Morning Live
Play
Morning Live
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
Play
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
Play
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ابحث عنك 7-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-07
Play
ابحث عنك 7-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
الابراج وفقرة ركز 7-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-07
Play
الابراج وفقرة ركز 7-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-07
عشرين
Play
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
Play
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Play
اهم التعديلات في قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
Play
الممثل القدير عباس حمدان - الحلقة ١٧ | season 3
15:30 | 2024-08-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-08
Play
08-08-2024 | 2024
14:00 | 2024-08-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
Play
نشرة ٨ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-08
Morning Live
Play
Morning Live
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
Play
الشهرة والانتشار اهداف تتحقق بالاجتهاد والمثابرة - حلقة ٨٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ٨٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-08
بعد التحري
Play
بعد التحري
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
Play
اجواء العراق الخمسينية ..صيف لاهب..اسباب معروفة ومعالجات مجهولة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ابحث عنك 7-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-07
Play
ابحث عنك 7-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
الابراج وفقرة ركز 7-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-07
Play
الابراج وفقرة ركز 7-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-07
عشرين
Play
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
Play
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
اخترنا لك
المفوضية تحدد موعد إجراء القرعة الخاصة بانتخابات برلمان كردستان
07:18 | 2024-08-09
العراق يعلق على البيان المشترك للولايات المتحدة ومصر وقطر
06:12 | 2024-08-09
تفاصيل المباحثات بين العراق وتركيا في مجالي الطاقة والتنمية
04:05 | 2024-08-09
بينها العفو والاحوال.. القانونية البرلمانية تكشف لـ السومرية تفاصيل القوانين الجدلية
16:01 | 2024-08-08
الجبهة التركمانية بشأن وضع كركوك: الإدارة المشتركة أفضل حل
12:38 | 2024-08-08
استجواب وزير الكهرباء وجدل قانون العفو العام في نشرة السومرية
12:02 | 2024-08-08
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.