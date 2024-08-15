وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة لتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي

وقال حسين في منشور له على موقع "اكس" وتابعته السومرية نيوز، "عقدت اليوم اجتماعًا مثمرًا مع معالي الصديق هاكان فيدان، وتم بحث أُطر تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا".وأضاف حسين، "تناولنا خلال اللقاء سبل تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي تم توقيعه أثناء زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد"، مؤكدين على "أهمية تعميق العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة".