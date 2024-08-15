نشرة السومرية.. الانقسام حول رئاسة البرلمان وزحف الحشود المليونية نحو كربلاء

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 15 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



• رئاسة البرلمان تعمّق الانقسام الداخلي السنّي.. وتفشل مبادرات الإطار التنسيقي



• رغم امتلاكها محطة تغذي ثلث العراق.. واسط تشهد تراجعا بساعات تجهيز الطاقة ومخاوف من شرارة شعبية



• عشوائية المجمعات السكنية تخرج البنى التحتية عن الخدمة.. منح اجازات استثمارية من دون تخطيط



• الحشود المليونية تزحف صوب كربلاء.. والمواكب الحسينية تفترش ارض سامراء



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر الساعة 7:45م.• رئاسة البرلمان تعمّق الانقسام الداخلي السنّي.. وتفشل مبادرات الإطار التنسيقي• رغم امتلاكها محطة تغذي ثلث العراق.. واسط تشهد تراجعا بساعات تجهيز الطاقة ومخاوف من شرارة شعبية• عشوائية المجمعات السكنية تخرج البنى التحتية عن الخدمة.. منح اجازات استثمارية من دون تخطيط• الحشود المليونية تزحف صوب كربلاء.. والمواكب الحسينية تفترش ارض سامراءشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا